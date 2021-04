Europäische Kommission veröffentlicht Roadmap zur Überarbeitung der Badegewässerrichtlinie

Die Europäische Kommission hat eine Roadmap zur Überarbeitung der Badegewässerrichtlinie (2006/7/EG) veröffentlicht.

Im Rahmen dieser Initiative soll untersucht werden, ob die Bestimmungen der Richtlinie zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und zur Verbesserung der Wasserqualität beigetragen haben und ob es notwendig ist, die bestehenden Regeln zu verbessern und gegebenenfalls entsprechende Aktualisierungen vorzuschlagen, teilte die Kommission mit.

In die Folgenabschätzung sollen Aspekte wie die Testhäufigkeit, die Ausweitung auf andere Nutzer von Freizeitgewässern und neue Indikatoren wie Cyanobakterien, Mikroverunreinigungen und Mikroplastik einfließen. Hierfür plant die Kommission im zweiten Quartal 2021 eine öffentliche Online-Konsultation.

