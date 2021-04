Neues Betriebswassersystem sichert Trinkwasserreserven in Dresden

Die Drewag, ein Unternehmen der SachsenEnergie Gruppe, baut derzeit 15 neue Brunnen unterhalb des alten Dresdner Wasserwerks Saloppe. Mit dem Betriebswassersystem Wasserfassung Saloppe soll künftig ressourcenschonend Betriebswasser für den Industriestandort Nord gewonnen werden, heißt es in einer Mitteilung von SachsenEnergie.

Statt mit aufwendig aufbereitetem Trinkwasser könne die Unternehmensgruppe damit Industrie-Kunden direkt mit Rohwasser beliefern.

Somit werde das Trinkwassersystem zukünftig um 750 m³ pro Stunde entlastet. „Eine zusätzliche Betriebswasserversorgung für den Dresdner Nordraum entlastet erstens die in Dürrezeiten angespannte Trinkwasserversorgung und ist zweitens ein wichtiger Baustein, um industrielle Neuansiedlungen und -erweiterungen im Raum Dresden zu ermöglichen“, erklärte SachsenEnergie-Chef Frank Brinkmann.

Das gesamte Betriebswassersystem Wasserfassung Saloppe soll bis Ende 2021 fertig gestellt sein. Derzeit finden die Brunnenbohrarbeiten statt. Anschließend werden die Brunnenstuben errichtet und die Rohrleitungen verlegt. Jeder Brunnen habe eine Kapazität von je 50 bis 60 m³ Wasser je Stunde. Mittels Unterwassermotorpumpen werde ein Mischwasser aus naturnah aufbereitetem Uferfiltrat der Elbe sowie einem geringen landseitigen Grundwasseranteil aus den Brunnen gewonnen und direkt an den Industrie-Kunden geliefert.

