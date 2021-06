Sachsen: Umweltminister Günther kündigt Grundsatzkonzeption zur Wasserversorgung an

Sachsens Umwelt- und Klimaschutzminister Wolfram Günther (Grüne) hat angekündigt, bald eine Grundsatzkonzeption zur Wasserversorgung in Sachsen vorzulegen. Dieser Handlungsleitfaden für wasserwirtschaftliche Entscheidungen beziehe insbesondere sich ändernde Randbedingungen wie Klimawandel, Demografie und Rohwasserbeschaffenheit ein. Wie Günther vergangene Woche im Rahmen der Dresdner Grundwassertage erklärte, stehe die Wasserwirtschaft in Sachsen vor dem Hintergrund von Strukturwandel und Klimaerwärmung vor überdurchschnittlich umfangreichen und komplexen Aufgaben.

„Mit dem Bergbau in den Kohlerevieren Nord- und Ostsachsens wurde auch massiv in die Grundwasserverhältnisse eingegriffen. Zugleich sind gerade diese Regionen auch vom Klimawandel stark betroffen. Das ist keine ferne Zukunft, sondern reale Gegenwart. Vor diesem Hintergrund verfolgen wir das ehrgeizige Ziel eines nachbergbaulich sich weitgehend selbstregulierenden Wasserhaushaltes. Davon wollen wir nicht abweichen“, so Günther.

Es brauche allerdings über Jahrzehnte etliche Milliarden Euro, um die bergbaubedingten Eingriffe im Bereich von Oberflächen- und Grundwasser zu heilen. Dies sei auch Voraussetzung für einen erfolgreichen Strukturwandel und neue Perspektiven für die Reviere, so der Minister weiter, der zudem die Kohleunternehmen und auch den Bund in der Verantwortung sieht: „Diese Aufgaben können die betroffenen Länder allein gar nicht stemmen.“

Über die Bewältigung der Bergbaufolgen hinaus nannte der Minister die verschiedenen Nutzungsansprüche wie die Trinkwasserversorgung, die landwirtschaftliche Bewässerung oder auch private und gewerbliche Grundwasserentnahmen. Hier häuften sich die Nutzungskonflikte, deren Bewältigung eine präzise Grundwasserbewirtschaftung erfordere: „Wir müssen übergreifend denken, um auch die mit dem Grundwasser in Verbindung stehenden Oberflächengewässer und ihre Auen, das heißt die grundwasserabhängigen Landökosysteme, besser zu schützen.“

